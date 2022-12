Meloni: "Io e alleati abbiamo tutti un orizzonte di cinque anni"

Roma, 29 dic. (askanews) – “I miei tempi coincidono con quelli degli alleati, tutti ci diamo un orizzonte di 5 anni. Uno degli elementi di forza dell’Italia in questo momento è che potrebbe esserci una stabilità di medio periodo. Il fatto che a livello internazionale ci sia lo stesso interlocutore, un elemento di forza dell’Italia” che in passato non c’è stato e che “il Paese ha pagato tantissimo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

“Tutti ci rendiamo conto che la posta in gioco è molto alta”, ha aggiunto.

Al giornalista che gli chiedeva poi se il suo tempo sia “lineare o circolare”, Meloni ha risposto che “il mio tempo è cadenzato”, scherzando sul fatto che “è il gioco di buttarla in caciara” se non si è capito la domanda. Però, seriamente, ha ripreso, “vorrei che si continuasse a vedere il mio tempo in modo cadenzato e continuo, che stiamo lavorando anche affrontando questioni spinose mai affrontate assumendoci le nostre responsabilità.

Se abbiamo fatto una buona cosa non ci possiamo riposare, dobbiamo farne un’altra”.