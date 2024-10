Nelle comunicazioni al Senato, la premier Giorgia Meloni ha messo in evidenza l’importanza di riconsiderare il ruolo dell’Europa in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Ha affermato che l’Europa del futuro non può rimanere la stessa del passato e del presente, ma deve necessariamente evolvere, rivedendo le sue priorità e il suo approccio generale. “Dobbiamo interrogarci su quale futuro vogliamo plasmare per il nostro continente”, ha dichiarato, evidenziando che “la centralità dell’Europa non è automatica”.

Riflessione sul futuro dell’Europa

Meloni ha anche osservato che “l’epoca in cui ci siamo adagiati è giunta al termine”. A suo avviso, le recenti elezioni europee segnano un “cambiamento fondamentale” con un messaggio chiaro: l’Unione Europea deve trasformarsi, ripensare le sue priorità e il suo ruolo storico. La premier ha quindi sottolineato la necessità di definire il futuro dell’Europa non solo come ente, ma anche come potere politico e come protagonista essenziale nel panorama internazionale.