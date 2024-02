Meloni: sostegno agli agricoltori in vista delle elezioni europee

La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno nei confronti degli agricoltori italiani, comprendendo le loro preoccupazioni e sottolineando l’importanza delle prossime elezioni europee per influenzare le politiche agricole e ambientali dell’Unione Europea.

Elezioni europee cruciali per il settore agricolo

Meloni ha evidenziato che le elezioni europee rappresentano un momento cruciale per il settore agricolo italiano, poiché le decisioni prese a livello comunitario possono avere un impatto significativo sulle condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori nazionali.

Le posizioni del governo italiano a Bruxelles

La premier ha dichiarato che le richieste degli agricoltori riflettono le posizioni che il governo italiano ha assunto in Europa, sottolineando alcuni successi ottenuti, come quello riguardante i fitofarmaci. Ha ribadito l’importanza di difendere gli interessi nazionali e di perseguire politiche che garantiscano una maggiore sostenibilità per il settore agricolo.

Comprensione delle proteste e critica alla transizione ecologica

Meloni ha manifestato comprensione verso le proteste degli agricoltori, criticando ciò che definisce “follie” nella transizione ecologica, che a suo parere spesso si traduce in una transizione ideologica dannosa per il settore agricolo. Ha sottolineato l’importanza di un approccio equilibrato che tenga conto sia delle esigenze ambientali che di quelle economiche degli agricoltori.

Impegno per il futuro e difesa degli interessi agricoli

La premier ha ribadito l’impegno del suo governo a sostenere gli agricoltori italiani e a difendere i loro interessi nelle sedi europee, promettendo di continuare a lavorare per garantire un futuro sostenibile per il settore agricolo nazionale. Ha invitato gli agricoltori a partecipare attivamente al processo decisionale, facendo sentire la propria voce e difendendo i propri diritti.