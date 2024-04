Home > Video > “Menomale che ti sei presa un cane, così dimagrisci!" “Menomale che ti sei presa un cane, così dimagrisci!"

“Menomale che ti sei presa un cane, così dimagrisci!”. @fuochi.fatui racconta la sgradevole esperienza con la sua vicina di casa, che le ha fatto un commento molto cattivo inerente al suo aspetto fisico. La ragazza non ha mai avuto un buon rapporto con il proprio corpo, perciò quel commento gratuito è stato per lei come una “sciabola dritta al cuore”. E voi cosa ne pensate?