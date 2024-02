Una violenta aggressione avvenuta in un quartiere di Messina: è stato accoltellato dodicenne da un suo coetaneo.

Messina, dodicenne accoltellato

Una lite in strada al Villaggio Aldisio il 30 gennaio scorso. Un dodicenne è stato colpito all’addome da un suo coetaneo, armato di coltello.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno ascoltato i testimoni presenti al momento dell’aggressione, ciò ha permesso la ricostruzione dell’incidente e della dinamica dei fatti avvenuti.

Nonostante la gravità dell’accaduto, secondo il Tribunale dei minori il 13enne non è imputabile per tentato omicidio per la minore età. A tal proposito, il ragazzo è stato segnalato dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Messina.

Dodicenne accoltellato: l’intervento dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, su segnalazione al 112 ricevuta dalla Centrale Operativa, sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico. Qui, è avvenuto il ricovero del dodicenne con una ferita all’addome, provocata dal colpo inferto con un’arma da taglio.

Come sta il dodicenne accoltellato a Messina

La notizia dell’ospedale tranquillizza sulle condizione del dodicenne ferito, fortunatamente, nonostante le ferite da arma da taglio, non ha subito gravi conseguenze e non è in pericolo di vita.

Trattenuto in osservazione in ospedale e successivamente dimesso.