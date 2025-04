Il caso Meta: un’evasione fiscale da oltre 877 milioni di euro

Meta, il gigante tecnologico fondato da Mark Zuckerberg, si trova al centro di una controversia fiscale in Italia che ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità. L’Agenzia delle Entrate ha contestato a Meta un’omessa dichiarazione e un mancato pagamento dell’Iva, accumulando un debito che supera i 877 milioni di euro. Nonostante il termine per risolvere la questione sia scaduto a marzo, Meta ha scelto di non procedere con l’accertamento con adesione, rifiutando di saldare i conti con il fisco italiano.

La situazione si complica ulteriormente con la possibile richiesta di rinvio a giudizio per i due “director” di Meta Platforms Ireland Limited, la filiale irlandese coinvolta nella vicenda. Le indagini condotte dai pubblici ministeri di Milano, supportati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, hanno portato alla luce una presunta maxi evasione fiscale. Meta ha già dichiarato di essere “fortemente in disaccordo” con le accuse, ma non ha tentato di raggiungere un accordo con il fisco, lasciando intendere che la battaglia legale è solo all’inizio.

Un caso senza precedenti in Italia

Questo caso potrebbe rappresentare un precedente significativo nel panorama legale italiano, poiché potrebbe essere il primo processo riguardante il peso finanziario e fiscale dei dati degli utenti sui social media. Con milioni di profili attivi su Facebook e Instagram, la questione solleva interrogativi non solo sulla responsabilità fiscale delle grandi aziende tecnologiche, ma anche sul modo in cui i dati degli utenti vengono trattati e monetizzati. La rimodulazione del capo di imputazione da parte dei pm potrebbe portare a sviluppi interessanti, sia per Meta che per il sistema fiscale italiano.