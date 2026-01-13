Le previsioni meteo sull'Italia per questa settimana e buona parte della prossima. Cambiamento repentino per il meglio.

L’inverno sembra allentare la sua morsa sull’Italia difatti lo scenario climatico è cambiato totalmente rispetto all’ultimo periodo che abbiamo vissuto, caratterizzato da temperature al di sotto della media del periodo che hanno fatto riassaporare l’inverno rigido del passato. Vediamo insieme cosa vivremo nei prossimi giorni sullo stivale.

Spazio a nuvole e deboli piovaschi

L’arrivo dell’anticiclone subtropicale regalerà dei periodi di nuvole compatte con possibili rovesci di lieve entità su zone come Lombardia, Toscana e Liguria.

Al sud invece vi sarà un clima soleggiato su quasi tutte le regioni ad eccezione della Campania dove saranno più frequenti dei rannuvolamenti, questi episodi non saranno di carattere piovoso.

Temperature più miti, oltre le medie stagionali

Il cambiamento più importante sarà a livello delle temperature che da nord a sud si alzeranno notevolmente. Al nord vedremo superare abbondantemente lo 0 termico con minime di 5 gradi e massime che oscilleranno tra i 7 ed i 10 gradi.

Al centro il termometro andrà ancora più su con un clima che oscillerà tra i 7 ed i 15 gradi. Il massimo, come riporta The Social Post sarà toccato al Sud con temperature che raggiungeranno i 18 gradi nelle ore più calde della giornata.

La domanda che tutti si pongono è: quando tornerà l’inverno? Al momento è ancora presto per saperlo con certezza, secondo gli ultimi calcoli potrebbe riaffacciarsi sull’Italia verso la fine del mese.