Meteo: in Lombardia poco nuvoloso e vento fino a domenica, da lunedì instabilità

Meteo: in Lombardia poco nuvoloso e vento fino a domenica, da lunedì i...

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Sulla Lombardia fino alla mattina di domenica un flusso settentrionale in quota, associato al bordo orientale di un promontorio anticiclonico atlantico, delimita una saccatura presente sul centro-nord Europa, garantendo tempo per lo più poco nuvoloso e in parte v...