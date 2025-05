Meteo Italia, temperature in aumento ma persiste tempo instabile

Nei prossimi giorni le previsioni meteo vedono temperature sono in aumento, sebbene il tempo resti instabile. La presenza dell’anticiclone delle Azzorre sta garantendo una certa stabilità atmosferica, accompagnata da un rialzo termico che però, almeno per ora, non presenta eccessi.

Temperature in aumento e meteo instabile

Dal pomeriggio, come specificato da iLMeteo.it, non si escludono acquazzoni o temporali sui rilievi, tipici della stagione.

Le temperature non supereranno i 30-32°C, con massime comprese tra 24 e 27°C e picchi di 28-30°C solo nelle zone interne di Puglia e Sardegna. Alcune correnti più fresche discenderanno dal Nord Europa riportando instabilità e un nuovo abbassamento termico. Martedì 27 la Penisola si troverà tra una massa d’aria più calda e una più fresca e si prevedono temporali, anche con grandine, dal Nord verso il Centro-Sud. In particolare, in Lombardia, alcuni temporali piuttosto forti colpiranno la regione tra la notte e la mattinata di Martedì 27, abbattendosi anche su Milano. Una prima svolta potrebbe esserci a partire da Mercoledì 28 quando si prevede una nuova rimonta anticiclonica proveniente dall’Africa, con un netto aumento delle temperature e valori che tra Sabato 31 e Domenica 1 potranno superare i 30°C al Centro-Sud. Al Nord saranno possibili cambiamenti da Domenica 1 giugno.

Le previsioni meteo per lunedì 26 maggio

Nella giornata di oggi, al Nord sarà soleggiato e più caldo, con temporali dal pomeriggio. Il Centro vedrà bel tempo e caldo, mentre al Sud sarà soleggiato e più caldo.

Le previsioni meteo per martedì 27 maggio

Al Nord si abbatteranno temporali forti con grandine. Al Centro si presenteranno veloci rovesci temporaleschi, mentre al Sud si appresteranno nubi irregolari con rare piogge.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 maggio

Al Nord si avrà bel tempo e caldo in aumento. Al Centro si prevede stabilità, con caldo in aumento. Al Sud le previsioni vedono tempo stabile e ampiamente soleggiato.