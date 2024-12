Un miglioramento generale grazie all’anticiclone

Negli ultimi giorni, l’Italia ha visto l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, un fenomeno atmosferico che promette un netto miglioramento delle condizioni meteo. Secondo le previsioni fornite da esperti del settore, come Andrea Garbinato di iLMeteo.it, il bel tempo si stabilizzerà su gran parte del territorio nazionale, almeno fino alla fine dell’anno. Tuttavia, non mancheranno alcuni fenomeni occasionali, in particolare nelle regioni del Sud e del Medio Adriatico.

Previsioni per Santo Stefano e oltre

Per il giorno di Santo Stefano, le previsioni indicano un clima in miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da rovesci sporadici che potrebbero interessare Abruzzo e Molise. Le nevicate sono attese sopra i 900 metri, specialmente nelle aree adriatiche. Nonostante il miglioramento, il vento forte continuerà a farsi sentire, con burrasche che colpiranno in particolare la Puglia e i settori ionici, rendendo i mari molto mossi e localmente agitati.

Temperature in calo e gelate in arrivo

Con l’arrivo dell’anticiclone, le temperature subiranno un abbassamento significativo, soprattutto nelle notti di fine anno. Si prevedono gelate diffuse al Centro-Nord, con valori che potrebbero scendere fino a -5°C in Val Padana. Le temperature durante la notte di San Silvestro varieranno da 0°C a Milano a 13°C a Reggio Calabria, con un clima pungente che caratterizzerà le celebrazioni di fine anno. Nonostante ciò, le condizioni generali rimarranno favorevoli, con sole prevalente e cieli sereni, eccetto per la presenza di nebbie in pianura e nubi marittime che potrebbero portare pioviggini tra Liguria e Toscana.