Alessio Tucci, il 18enne che ha ucciso l’ex fidanzata Martina Carbonaro, anni 14, ha confessato l’omicidio. Il racconto shock.

Femminicidio Martina Carbonaro: la convalida del fermo

Accompagnato dall’avvocato Mario Mangazzo, si è svolto l’interrogatorio di convalida del fermo per Alessio Tucci, il 18enne reo confesso di aver ucciso l’ex fidanzata, la 14enne Martina Carobonaro ad Afragola, in provincia di Napoli.

Ecco cosa ha detto sui vestiti che indossava al momento dell’omicidio e non ritrovati: “la maglietta bianca l’ho buttata. I pantaloni invece li ho tolti una volta arrivati a casa e mia madre li ha lavati.” Tucci ha aggiunto poi altri dettagli shock.

Femminicidio Martina Carbonar, la confessione choc dell’ex fidanzato: “Mi ha negato un abbraccio”

Alessio Tucci, durante l’interrogatorio di convalida del fermo, ha aggiunto ulteriori dettagli alla sua confessione. Tramite le parole del suo avvocato Mario Mangazzo, sappiamo che Alessio e Martina Carbonaro si erano incontrati per un ultimo confronto ma che, come raccontato dal 18enne al gip, la ragazza avrebbe rifiutato un abbraccio: “lui a quel punto ha avuto uno scatto d’ira e l’ha colpita con una pietra”, spiega l’avvocato. Il ragazzo ha poi raccontato che, quando l’ha coperta con degli stracci, Martina non respirava più.