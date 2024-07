Michelle Hunziker ha fatto una confessione intima e del tutto inaspettata sulla gravidanza. La conduttrice svizzera è rimasta incinta grazie all’intercessione della Madonna.

Michelle Hunziker: confessione inaspettata sulla gravidanza

Nel corso di un’intervista al settimanale Maria con te, Michelle Hunziker ha fatto una confessione intima e del tutto inaspettata. Parlando della sua seconda gravidanza, la prima accanto all’ex marito Tomaso Trussardi, la conduttrice svizzera ha rivelato di aver ricevuto una grazia dalla Madonna. “Oggi la Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di femminilità e maternità“, ha rivelato Michelle.

Michelle Hunziker graziata dalla Madonna

Michelle Hunziker ha raccontato che nel 2013 non riusciva a restare incinta. Ha sempre amato le famiglie numerose e sognava di diventare mamma per la seconda volta. Un giorno, mentre si trovava a Palermo per lavoro, è andata alla cattedrale di Monreale e ha chiesto alla Madonna di concederle una seconda gravidanza. Ha raccontato:

“Fui immediatamente colpita dal bellissimo Cristo con le braccia aperte come per accogliere tutti e poi, in fondo alla navata destra, vidi una Madonna stupenda, con la veste dorata e il Bambino in braccio. Così, mi venne spontaneo, dal cuore, chiedere la grazia di diventare ancora mamma. E Lei mi ha ascoltato”.

Michelle Hunziker: la devozione per la Madonna

Secondo il racconto di Michelle, dopo la visita alla cattedrale di Monreale, l’ex marito Tomaso è arrivato a Palermo ed è stata concepita Sole. La Hunziker è molto devota alla Madonna e ha voluto raccontare un altro aneddoto. Un giorno, Trussardi le aveva chiesto di accompagnarla a Biella per una rassegna di automobili antiche. Lei non ne aveva alcuna voglia, ma ad un certo punto ricevette una chiamata dall’organizzatore che la pregava di andare perché doveva assolutamente visitare il santuario della Madonna di Oropa. “Non ci potevo credere, perché avevo appena pregato la Vergine e mi stavano invitando ad andare a trovarla, era come se mi chiamasse”, ha ammesso Michelle.