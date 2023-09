Migranti e ambiente: Papa Francesco in visita a Marsiglia

È atteso per il pomeriggio di oggi Papa Francesco a Marsiglia, dove sarà in visita fino a sabato sera per prendere parte agli Incontri del Mediterraneo. Ad accoglierlo ci sarà la premier Élisabeth Borne. Tra i temi di cui il pontefice avrà modo di discutere ci sono i migranti e la tutela dell’ambiente.

Papa Francesco in visita a Marsiglia: parlerà di migranti e ambiente e incontrerà privatamente il presidente Macron

Sull’agenda di Papa Francesco, la prima fermata sarà alla Basilica di Notre Dame de la Garde, per la preghiera mariana con il clero diocesano alle 17, mentre alle 18 il Pontefice si sposterà al Memoriale dei marinai e migranti morti in mare, per un momento di preghiera.

Giornata fitta di impegni sarà poi quella di sabato: dopo un incontro privato con alcune persone in situazione di disagio economico, Papa Francesco terrà un discorso alla sessione conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes. Ad attendere il Pontefice ci sarà il presidente Emmanuel Macron, con cui terrà poi un incontro privato.

Un piano di sicurezza senza precedenti

In occasione dell’arrivo in terra francese di Papa Francesco è stato disposto un piano di sicurezza senza precedenti, “il più importante che si ricordi in città“, come ha fatto sapere il prefetto di polizia, Frederique Camilleri. La stampa francese ha spiegato infatti come siano stati mobilitati oltre 6mila uomini, “tra gendarmi, poliziotti e agenti di sicurezza privati” per la visita del Papa.