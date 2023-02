Migranti: Furfaro, 'mai più accordi con paesi che non rispettano diritti umani'

Roma, 2 feb.

(Adnkronos) – "A sei anni dalla firma degli accordi Italia Libia, il risultato – certificato da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie – sono decine di migliaia di persone trattenute con la forza, costrette a violenze e sevizie. In barba a ogni minimo rispetto della dignità umana". Così Marco Furfaro, deputato Pd e portavoce della mozione Schlein, a margine di un’azione dimostrativa fatta da Open Arms in Piazza Montecitorio per chiedere una commissione di inchiesta sulle morti nel Mar Mediterraneo.

"Per questo ci candiamo al congresso: vogliamo un Partito Democratico che si opponga non solo alla politica disumana e illegale di chiusura dei porti, ma anche agli accordi con paesi terzi come la Libia per respingere illegalmente le persone verso Paesi in cui sono sistematicamente violati i diritti umani. Chi è in pericolo va sempre soccorso e salvato. Lo aveva già deciso l’assemblea nazionale del partito tre anni fa. E fu disatteso.

Con noi non accadrà mai più che un gruppo dirigente dica una cosa e poi faccia l’esatto contrario. Quando parliamo di recuperare credibilità, parliamo di questo. I nostri valori torneranno a non essere negoziabili”.