Palermo, 27 lug. (Adnkronos) – "Dopo 24 giorni di detenzione, #GeoBarents è stata ufficialmente rilasciata. Siamo sollevati, ma non possiamo festeggiare. Ci stiamo preparando a tornare il prima possibile nella zona di ricerca e soccorso del #Mediterraneo per continuare a salvare vite in mare".

Lo scrive Medici senza frontiere sui social.