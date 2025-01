Migranti: Schlein insiste, 'Meloni non si nasconda, venga in aula su Almasri'

Migranti: Schlein insiste, 'Meloni non si nasconda, venga in aula su Alm...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "La premier Giorgia Meloni deve venire a rispondere in aula perchè in questa pessima vicenda non è possibile non ci sia un coinvolgimento diretto di palazzo Chigi". La segretaria del Pd, Elly Schlein, con i cronisti alla Camera torna a chiedere all...