Elly Schlein è tornata in Europa da segretaria del Pd. Parlando dell’argomento migranti, ha attaccato il governo Meloni e ha spiegato che servirebbe una Mare Nostrum europea.

Elly Schlein in Europa da segretaria del Pd

Elly Schlein è tornata in Europa da segretaria del Pd ed è stata accolta che la speranza che possa dare uno slancio all’S&d in vista del voto del 2024. “Elly è stata fantastica” ha dichiarato Iratxe Garcia Perez, leader del gruppo dei Socialisti e democratici all’uscita del pre-vertice di Bruxelles. “La nostra famiglia politica ha guadagnato una grande leader” ha commentato il premier spagnolo Pedro Sanchez. L’intervento di Schlein si è soffermato su transizione ecologica e giustizia sociale e le sue parole sono state accolte bene. La scintilla è scoccata in modo particolare con Sanchez, con cui, secondo fonti interne, si è fermata diversi minuti a parlare delle sfide europee che riguardano il lavoro e la precarietà.

Migranti, Schlein: “Serve una Mare Nostrum europea”

Per quanto riguarda l’argomento migranti, Elly Schlein ha attaccato il governo Meloni su tutta la linea. “Cercano di rivendicare la centralità del tema migratorio con tre righe nella bozza del documento del Consiglio che non vogliono dire nulla, ma questa destra dov’era quando si è cercato di riformare l’accordo di Dublino? Io non li ho visti” ha dichiarato. “Non è la strada giusta, perché il governo italiano fa le domande sbagliate all’Ue. Serve una Mare Nostrum europea, serve una missione comune di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, di questo c’è bisogno” ha aggiunto la leader Pd.