Migranti, Tajani: “Proposta Mare Nostrum europea non è risolutiva”

Sul tema migranti, la proposta della segretaria Pd, Elly Schlein, di un’operazione “Mare Nostrum” europea, non ha convinto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Non mi sembra risolutiva” ha dichiarato il ministro. “È chiaro che l’Europa deve intervenire sui flussi migratori, è un suo compito. C’è da compiere un’azione forte contro i trafficanti di essere umani e vorrei che tutti si impegnassero in questa dura lotta. Certo che bisogna salvare le persone in mare, ma bisogna impedire che partano e dobbiamo avere flussi regolari” ha dichiarato Tajani.

Tajani: “Agire rapidamente”

“Se si apre il fronte tunisino rischiamo di avere nel Mar Mediterraneo centinaia di migliaia di persone che si sposteranno, perché già la frontiera tra Tunisia e Libia è un colabrodo” ha dichiarato Antonio Tajani su Rai Radio1. Il ministro ha anche ricordato di aver sollecitato il Fondo monetario internazionale ad “agire rapidamente” nel fornire aiuti alla Tunisia.