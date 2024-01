La Camera ha approvato il Ddl di ratifica dell’accordo Italia-Albania sui migranti. I voti favorevoli sono stati 155, i voti contrari 115, due gli astenuti. Il Ddl ora passa in Senato.

Via libera al Ddl Italia-Albania

Al termine della votazione favorevole la maggioranza ha applaudito. Scettiche invece le opposizioni.

Il Ddl prevede l’apertura di due Cpr in territorio albanese, per accogliere 3.000 migranti.

Il commento di Laura Boldrini

Laura Boldrini, deputata del PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo ha dichiarato in aula la sua contrarietà: “Con l’accordo Italia-Albania, la politica sull’immigrazione del governo Meloni segna un’altra inconcludente e discriminatoria tappa. È un progetto pieno di lacune e approssimativo, buono solo per la propaganda delle prossime elezioni europee quando la maggioranza tenterà di far credere che nessun migrante arriverà più in Italia. Ma è solo una bugia, un’altra bufala: i flussi migratori si possono e si devono gestire, ma non si possono bloccare. Questo è un accordo costosissimo. Mentre nel nostro Paese si nega il reddito alle persone in difficoltà e in tanti non possono più curarsi, si spendono almeno 670 milioni di euro, per la gestione di non più di 3 mila migranti al mese sul territorio albanese.”