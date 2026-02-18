Milan-Como in tv e streaming: orario, formazioni e precedenti

Il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como si gioca mercoledì 18 allo stadio San Siro. Questa sfida arriva dopo lo slittamento deciso per consentire alla città di ospitare la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina; sarà una serata importante per i rossoneri che vogliono mantenere viva la loro candidatura al titolo.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45 e l’appuntamento è in esclusiva su DAZN, sia su smart tv che in streaming via app o browser. Di seguito una panoramica completa su come seguire la partita, le probabili scelte dei due allenatori e il contesto di classifica che rende l’incontro cruciale per entrambe le compagini.

Dove vedere Milan-Como: canale e opzioni streaming

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla piattaforma DAZN. Per gli utenti che vogliono guardare il match in televisione è necessario installare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o utilizzare dispositivi come console Playstation/Xbox, Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. In alternativa, gli abbonati Sky che hanno sottoscritto il pacchetto “Zona DAZN” potranno visualizzare la partita sul canale 214 di Sky.

Streaming e accesso dall’estero

Chi si trova fuori Italia e desidera seguire la partita con il proprio abbonamento può valutare l’uso di una VPN per mantenere l’accesso al servizio. Soluzioni come NordVPN sono spesso citate nelle guide specializzate, ma è consigliabile verificare termini e condizioni del proprio provider e la normativa locale sullo streaming.

Probabili formazioni e scelte dei tecnici

Max Allegri dovrebbe affidarsi a un modulo simile nelle ultime uscite, con un assetto che punta sull’equilibrio tra difesa e centrocampo. Tra i pali ci sarà Maignan, mentre la difesa a tre può vedere Tomori, Gabbia e Pavlovic come titolari. A centrocampo spazio a nomi di esperienza come Modric e soluzioni per sostituire l’assente Rabiot; sulle fasce agiranno giocatori in grado di spingere e creare superiorità numerica.

Per il Como di Cesc Fàbregas l’idea è un 4-2-3-1 con Butez in porta e un reparto difensivo composto da giocatori come Smolcic, Ramon e Valle. In attacco il riferimento centrale potrebbe essere Douvikas, supportato da trequartisti capaci di cambiare ritmo e provare a sfruttare ripartenze e calci piazzati.

Le probabili formazioni (sintesi)

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

Stato di forma, assenze e obiettivi

Il Milan arriva al match dopo la vittoria esterna contro il Pisa, partita decisa nel finale, e ha bisogno di punti per restare competitivo in cima alla classifica. L’assenza di Rabiot, squalificato, è un elemento da gestire: Allegri potrebbe sostituirlo con Ricci o puntare su soluzioni interne per mantenere fluidità al centrocampo.

Il Como, invece, è alla ricerca di continuità per non perdere terreno nella zona alta della classifica e per alimentare il sogno europeo. I lariani vengono da un risultato negativo contro la Fiorentina ma restano una squadra pericolosa, capace di mettere in difficoltà le grandi grazie a organizzazione e imprevedibilità sugli esterni.

Impatto in classifica e precedenti

Il confronto ha una valenza anche in ottica graduatoria: il Milan è tra le squadre di vertice mentre il Como insegue un piazzamento europeo. Nei precedenti recenti i rossoneri hanno avuto la meglio nelle sfide ufficiali in casa, ma il calcio è spesso deciso da dettagli e dalla giornata di forma dei singoli.

Per gli appassionati è l’occasione per seguire con attenzione scelte tattiche e possibili svolte di una stagione ancora aperta.