Un anno di cambiamenti per la sicurezza a Milano

Nel 2024, Milano ha registrato un significativo calo dei delitti, con un abbattimento del 13,5% rispetto all’anno precedente. Questo dato, emerso durante la seduta del comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, evidenzia l’efficacia delle operazioni di controllo e delle misure di sicurezza implementate nella città. Con 134.178 delitti registrati fino al 20 dicembre, la Prefettura attribuisce questo risultato all’aumento dei controlli e delle operazioni ad alto impatto.

Furti e crimine informatico in calo

Particolarmente rilevante è la diminuzione dei furti, che ha visto un calo del 10%, con una riduzione del 19,57% per i furti in abitazione e del 17,48% per quelli in casa. Anche i delitti informatici, truffe e frodi hanno mostrato un trend discendente, segno che le misure di prevenzione stanno dando i loro frutti. Questo è stato possibile grazie a un incremento dei controlli, con oltre 90.000 servizi di ordine pubblico e più di un milione e mezzo di persone controllate.

Aumento degli arresti e delle espulsioni

Nonostante il calo dei delitti, il numero di arresti è aumentato del 17,4%, passando da 64 a 75, con un totale di 29.422 denunce. Le operazioni di sicurezza hanno incluso anche 2.500 espulsioni di stranieri e 520 rimpatri, un numero che segna un incremento rispetto all’anno precedente. Inoltre, le forze dell’ordine hanno sequestrato cinque tonnellate di droga e recuperato 1.380 alloggi popolari occupati, dimostrando un impegno costante nella lotta contro l’illegalità.

Impegno contro la violenza di genere

Un altro aspetto fondamentale è l’impegno delle autorità contro il fenomeno della violenza di genere, che continua a richiedere attenzione e risorse. Le istituzioni stanno lavorando per sostenere le vittime attraverso collaborazioni con associazioni e potenziando le misure di prevenzione e vigilanza. Questo approccio multidisciplinare è essenziale per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.