Un drammatico episodio ha scosso nel pomeriggio di giovedì 6 novembre il quartiere Vigentino di Milano: un bambino di 12 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava via Bernardino Verro, davanti agli occhi dei suoi genitori.

Milano, bambino di 12 anni investito da un furgone

Le prime ricostruzioni riportate dall’Adnkronos, indicano che il ragazzino stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali quando è stato investito da un furgone Peugeot Boxer, il cui conducente si è fermato subito per prestare soccorso e allertare il 112.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un elicottero, un’ambulanza e un’automedica. La Polizia Locale ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità del conducente.

I genitori del giovane, visibilmente sotto shock, hanno assistito alla scena e sono stati seguiti dai soccorritori.

Milano, bambino di 12 anni investito da un furgone: è incosciente e in gravi condizioni

Nel pomeriggio di giovedì 6 novembre, intorno alle 17:30, un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un furgone in via Bernardino Verro, nel quartiere Vigentino a Milano. Secondo quanto riferito da La Presse, il bambino era con i genitori al momento dell’incidente e, all’arrivo dei soccorritori, era incosciente.

I medici avrebbero immediatamente intubato il giovane e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro specializzato nella gestione di traumi gravi.