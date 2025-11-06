L'87enne è stato investito ieri mattina mentre era sulle strisce pedonali tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni.

E’ stato arrestato il pirata della strada che ieri mattina, mercoledì 5 novembre 2025, ha investito e ucciso l’87enne Franco Bertolotti, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni a Milano.

Milano, Franco Bertolotti investito sulle strisce pedonali

Intorno a mezzogiorno di ieri, mercoledì 5 novembre 2025, Franco Bertolotti, 87 anni, è stato investito sulle strisce pedonali tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni a Milano da un furgone, il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Bertolotti è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dove però è morto poco dopo. Subito è partita la caccia al pirata della strada che oggi è stato trovato e arrestato. Ecco di chi si tratta.

Franco Bertolotti investito a Milano, arrestato il pirata della strada: chi è

Non si è fermato a prestare soccorso, la sua fuga però è durata solamente un giorno. E’ stato infatti arrestato il pirata della strada che ieri ha investito e ucciso Franco Bertolotti a Milano. Si tratta di un 29enne egiziano, che ora sarò sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per omicidio stradale e omissione di soccorso. La Polizia Locale di Milano, secondo le prime informazioni, lo ha rintracciato a Segrate, dopo che gli agenti erano riusciti a rintracciare il suo probabile numero di cellulare. Il 29enne, subito dopo l’incidente, aveva spento il telefono, ma non è servito inquanto è stato localizzato ugualmente.