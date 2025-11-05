L'anziano era arrivato in gravissime condizioni in ospedale, dove è morto poco dopo: si cerca il guidatore del furgone.

Non ce l’ha fatto l’anziano investito questa mattina, poco prima di mezzogiorno, da un furgone sulle strisce pedonali in via Fratelli Bronzetti a Milano, all’altezza dell’incrocio con via Melloni. Arrivato in gravissime condizioni in ospedale, l’87enne è morto poco dopo. E’ caccia al pirata della strada.

Milano, morto l’anziano investito sulle strisce pedonali da un furgone

In via Fratelli Bronzetti a Milano, sulle strisce pedonali, questa mattina, 5 novembre 2025, intorno a mezzogiorno un uomo di 87 anni è stato investito da un furgone, il cui conducente è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L’anziano è stato soccorso e trasportato d’urgenza in gravissime condizioni in ospedale dove però è morto poco dopo. Ora è caccia al pirata della strada da parte della Polizia Locale.

Milano, morto l’anziano investito sulle strisce pedonali: è caccia al pirata della strada

Non ce l’ha fatta l’uomo di 87 anni che questa mattina è stato investito sulle strisce pedonali in via Fratelli Bronzetti a Milano, all’altezza dell’incrocio con via Melloni, da un furgone, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L’anziano, arrivato già in condizioni gravissime in ospedale, è deceduto poco dopo. E’ caccia al pirata della strada, che è ricercato dalla Polizia Locale.