Un grave incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 13 anni a Quinto di Treviso: il giovane, mentre era in bicicletta, è stato investito da un’auto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, che hanno provveduto al trasporto in ospedale.

13enne in bici investito da un’auto a Quinto di Treviso

Venerdì 19 settembre, poco dopo le 13:20, un ragazzo di 13 anni è stato travolto da un’auto all’incrocio tra via Noalese e via Graziati a Quinto di Treviso.

Il giovane stava attraversando la strada in bicicletta sulle strisce pedonali quando una Renault Symbioz, guidata da un uomo di 47 anni del posto, lo ha centrato, facendolo cadere violentemente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi del Suem 118, con l’automedica, che hanno prestato le prime cure sul posto e trasportato il ragazzo all’ospedale di Treviso, dove i medici continuano a monitorare attentamente il suo quadro clinico.

13enne in bici investito da un’auto a Quinto di Treviso: le sue condizioni

Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli accertamenti, compreso l’alcoltest, per verificare eventuali responsabilità. Secondo le notizie disponibili, il tredicenne è stato portato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in condizioni gravi, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.