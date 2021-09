Milano: Bernardo, 'evento chiusura campagna forze centrodestra ci sarà

Milano, 16 set. (Adnkronos) – Alla fine un evento di chiusura della campagna elettorale a Milano per le forze del centrodestra tutte unite ci sarà. Lo assicura il candidato sindaco, Luca Bernardo. "I comizi separati li ritengo importanti ma stiamo organizzando tutti insieme un evento.

C'è il problema della data e del luogo perché c'è il problema degli assembramenti", spiega Bernardo a margine di un incontro. "Chiuderemo la campagna elettorale tutti insieme, come è normale e giusto in una solidità che abbiamo e funziona". Quanto ai confronti con gli altri candidati sindaco, oltre a quello del 24 settembre in Confcommercio, "ce ne saranno altri due", afferma.