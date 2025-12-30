Milano città pericolosa? Come stanno davvero le cose: i numeri ufficiali della criminalità nel 2025

Nella conferenza stampa svoltasi lunedì 29 dicembre 2025, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, insieme ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, ha tracciato un bilancio di fine anno sulla sicurezza. I dati sulla criminalità, rilevati al 15 dicembre, indicano complessivamente un trend positivo, confermando l’efficacia delle misure adottate per garantire maggiore protezione ai cittadini e presidio del territorio.

Sicurezza urbana: contrasto alla criminalità e tutela dei cittadini a Milano

Ieri in Prefettura si è svolta la conferenza stampa del Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. Come riportato sul sito del Ministero dell’Interno, nel corso del 2025 le Forze di Polizia hanno proseguito le attività coordinate, comprese le operazioni “Alto Impatto Interforze”, che hanno visto lo svolgimento di 152 servizi, con 80 arresti, 1.119 denunce e 90 espulsioni, estendendosi anche ai comuni dell’hinterland milanese.

I Servizi Interforze hanno riguardato zone centrali, periferiche e aree della movida, con l’obiettivo di ridurre lo spaccio, prevenire risse, garantire sicurezza stradale e controllare l’accesso ai locali notturni. Nelle periferie di Piazza Selinunte/San Siro, Giambellino e Lorenteggio sono stati effettuati controlli su 12.803 persone, 1.210 veicoli e 146 esercizi commerciali, con 42 arresti, 137 denunce, il sequestro di circa 16 kg di sostanze stupefacenti, 13 armi e denaro contante.

Particolare attenzione è stata riservata alla violenza di genere, con protocolli attivati tra Prefettura, Terzo Settore, Forze di Polizia e istituzioni scolastiche. Sono stati emessi 121 ammonimenti per atti persecutori e 254 per violenza domestica.

Sul fronte antimafia, i provvedimenti adottati sono stati 47, in aumento rispetto al 2024, a testimonianza dell’impegno nel prevenire infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale, anche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026.

Milano città pericolosa? Come stanno davvero le cose: i numeri ufficiali della criminalità nel 2025

“Il quadro che emerge è quello di una sicurezza rafforzata e di un’attenzione costante delle Istituzioni alla tutela dell’ordine pubblico e delle fragilità”, ha sottolineato il Prefetto. I dati disponibili al 15 dicembre evidenziano un trend complessivamente positivo: il numero totale di reati nell’area metropolitana è diminuito del 7% rispetto all’anno precedente, con circa 15.000 delitti in meno, mentre nel solo Comune di Milano la riduzione supera l’8%, pari a circa 10.000 reati in meno.

La flessione ha riguardato diverse tipologie di crimine, dai furti – in abitazioni (-13%), esercizi commerciali (-12%), con destrezza (-9%) e con strappo (-4,5%) – alle rapine (-15%), fino alle violenze sessuali, diminuite del 18%, e alle truffe e frodi informatiche.

Il Prefetto ha ringraziato le Forze dell’Ordine e i militari dell’Operazione Strade Sicure per la collaborazione costante, rinnovando l’impegno della Prefettura a coordinare le Istituzioni e sostenere le comunità locali: “Assicureremo il massimo supporto per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini”.