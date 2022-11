Milano-Cortina: Abodi, ‘Governo schierato per appuntamento importante’

Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - “Milano-Cortina? Il Governo è tutto schierato per un appuntamento davvero importante”. Cosi Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, dopo aver salutato i membri di Giunta al Coni, sui giochi invernali di Milano-Cortina 2026. “Quello ...

– (Adnkronos) – “Milano-Cortina? Il Governo è tutto schierato per un appuntamento davvero importante”. Cosi Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, dopo aver salutato i membri di Giunta al Coni, sui giochi invernali di Milano-Cortina 2026. “Quello che faremo da ora in avanti è cercare di far comprendere all’opinione pubblica l’eredità sociale degli investimenti – ha aggiunto Abodi-. Le strutture verranno messe a disposizione non soltanto delle Olimpiadi, ma anche delle comunità.

L’obiettivo principale del CIO e della sua agenda è di puntare a Olimpiadi che non siano la rappresentazione di uno spreco, ma devono essere un’opportunità da valorizzarsi nel tempo. Sono convinto che Milano-Cortina saranno un grande successo per ciò che lasceranno”. Il ministro per lo sport sugli impianti del ghiaccio ha poi detto: “Lavoreremo per la creazione di nuova a generazione di impianti del ghiaccio, cercheremo di assecondare le richieste della Fisg affinché gli impianti siano presenti in tutta Italia, da nord a sud”.