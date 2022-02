Milano: dietro a sparatoria piazza Monte Falterona un “dissing” tra rapper (2)

(Adnkronos) – Più tardi le due crew si sono incontrate nuovamente in piazza Monte Falterona, dove con il gruppo rivale è arrivato Carlo Testa, un pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato per tentato omicidio dopo la sparatoria.

Vedendo Testa armato, il rapper 32enne si è messo al telefono: ha prima chiamato i rinforzi e poi rivolto minacce tramite videochiamata fatta a una persona non ancora identificata, a cui ha detto: “Se vieni qua, ti sparo in faccia”.

Nel frattempo gli amici di K_24K sono riusciti a disarmare Testa, che a quel punto si è allontanato.

I due gruppi rivali si sono poi ritrovati una terza volta, sempre in piazza Monte Falterona. Anche Carlo Testa ha partecipato allo scontro, sparando il colpo che ha ferito gravemente al femore il 26enne egiziano. Secondo gli inquirenti, però, a dare inizio alla sparatoria è stato Kappa_24K, che ha esploso quattro colpi. Il 32enne ha ammesso di aver sparato, ma sostiene di averlo fatto con una scacciacani.