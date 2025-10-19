Momenti di grande paura a poca distanza dalla Stazione Centrale di Milano. Un incendio è improvvisamente divampato in un appartamento ubicato in una palazzina di quattro piani in via Vitruvio. Le fiamme, insieme ad una colonna di fumo nero, sono state viste da decine di passanti in strada ed i soccorsi sono stati immediatamente allertati.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco per l’evacuazione completa del palazzo. I primi aggiornamenti ed il bilancio dei feriti.

Rogo a Milano, fiamme in un appartamento: evacuazioni e feriti

L’incendio è scoppiato intorno alle 16.30 di domenica 19 ottobre in un appartamento al primo di una palazzina di quattro piani. In quel momento nell’abitazione si trovava una donna, che ha riportato lievi ferite ma che è stata soccorsa in tempo dai vigili del fuoco del Comando di via Messina, i quali l’hanno poi affidata alle cure dei soccorritori del 118.

L’intero edificio è stato evacuato ed altre tre persone sarebbero rimaste intossicate a causa del fumo nero fuoriuscito dall’abitazione andando a diffondersi in gran parte del palazzo. Sei le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per estinguere le fiamme e mettere l’edificio e l’area circostante in sicurezza. L’appartamento interessato dal rogo risulta inagibile, è andato distrutto a seguito della rapida diffusione del rogo, in merito alle cui cause sono state avviate le indagini.