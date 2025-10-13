Paura a Roma, dove è esplosa una bombola di Gpl all’interno di un cantiere Atac in via Palmiro Togliatti, all’incrocio di via Prenestina.

La deflagrazione è avvenuta all’interno di uno dei cantieri Atac, in cui si sta lavorando alla manutenzione tranviaria. Uno dei detriti dell’esplosione ha colpito un’automobile, fortunatamente senza nessuna persona all’interno. Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio, non si registrano feriti.

L'incendio che si è sviluppato è stato spento dai Vigili del Fuoco giunti sul posto. Subito dopo la deflagrazione e l'incendio si è sviluppata una colonna di fumo nero visibile anche a molta distanza. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato all'esplosione della bombola di Gpl. Le autorità stanno indagando per stabilire esattamente che cosa sia successo.