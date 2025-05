A Milano, un controllo di routine si è trasformato in un arresto inaspettato: la droga era nascosta tra i pannolini del figlio neonato.

Milano, droga nascosta nei pannolini del figlio: arrestato un uomo in zona Corvetto

Un uomo spinge un passeggino per le vie di Milano, in zona Corvetto. Il sole è ancora alto, il pomeriggio calmo.

Una di quelle immagini ordinarie che non fanno rumore. Eppure, qualcosa insospettisce i poliziotti del commissariato Scalo Romana. Lo fermano. L’uomo, 34 anni, non ha documenti. Irregolare sul territorio. Ma è quello che trovano nel borsone del bambino a cambiare tutto. In mezzo ai pannolini, lì dove nessuno guarderebbe mai, sono nascosti più di 12 grammi di hashish. Sì, tra i pannolini.

Milano droga pannolini: arrestato 34enne con il figlio nel passeggino

La scena si sposta in Questura. Il bambino viene affidato alla madre, chiamata d’urgenza. È lei a prenderlo tra le braccia, confusa e preoccupata. Intanto i poliziotti perquisiscono l’appartamento dell’uomo, in via Osimo, sempre nella stessa zona. Dentro trovano altri 60 grammi di hashish. E un bilancino. Fine della passeggiata, insomma. L’uomo viene arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Milano, droga, pannolini. Tre parole che, messe insieme, raccontano una storia assurda. Di quelle che non vorresti leggere. Ma succedono. Anche in pieno giorno, anche davanti a un passeggino.