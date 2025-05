Milano ospita 'The Unheard Voice': un'iniziativa per i diritti delle donne

Un’iniziativa che fa rumore

Milano è diventata il palcoscenico di una campagna audace e necessaria: ‘The Unheard Voice’, organizzata da Medici del Mondo. Questa iniziativa si propone di far emergere le voci delle donne che affrontano il difficile percorso dell’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) in Italia. Attraverso una teca trasparente che simula un ambulatorio ginecologico, l’installazione offre uno sguardo diretto sulle esperienze di chi si trova a dover prendere una decisione così delicata.

Un diritto minacciato

La campagna è stata lanciata in concomitanza con l’anniversario della legge 194, che nel 1978 ha garantito l’accesso all’aborto nel nostro Paese. Tuttavia, come evidenziato dagli organizzatori, la realtà è ben diversa: l’accesso all’Ivg è ancora ostacolato da una serie di fattori, tra cui la presenza di obiettori di coscienza e lunghe liste d’attesa. La Lombardia, in particolare, si distingue per il numero elevato di interruzioni di gravidanza, ma anche per la resistenza da parte di alcune istituzioni nel garantire questo diritto fondamentale.

Le voci che contano

Durante l’evento, sono intervenuti diversi relatori, tra cui Elisa Visconti, direttrice di Medici del Mondo Italia, e Giulia Crivellini, avvocata e co-fondatrice della campagna Libera di Abortire. Le loro testimonianze hanno messo in luce le difficoltà quotidiane che molte donne devono affrontare. La campagna non si limita a denunciare le ingiustizie, ma cerca anche di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di garantire un accesso equo e sicuro all’aborto.

In un contesto in cui i diritti delle donne sono frequentemente messi in discussione, iniziative come ‘The Unheard Voice’ rappresentano un faro di speranza e un invito all’azione. È fondamentale che la società si unisca per sostenere la libertà di scelta e il diritto alla salute delle donne, affinché ogni voce possa essere ascoltata e rispettata.