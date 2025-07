Milano: Scalfarotto, 'Sala rivendica risultati e rilancia, Olimpiadi incluse'

Milano: Scalfarotto, 'Sala rivendica risultati e rilancia, Olimpiadi inc...

Milano: Scalfarotto, 'Sala rivendica risultati e rilancia, Olimpiadi inc...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Giustamente Beppe Sala rivendica in Consiglio comunale a Milano i risultati di questi anni di governo - sia in termini di crescita della città che delle sue politiche sociali, vedi piano casa - e rilancia per i due importanti anni di amministrazione che abbiamo dav...