Milano: Sonia Bergamasco in scena al Teatro Carcano con 'Paolina Leopardi racconta Mozart'

Milano: Sonia Bergamasco in scena al Teatro Carcano con 'Paolina Leopard...

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Martedì prossimo, 28 marzo, al Teatro Carcano di Milano andrà in scena 'Paolina Leopardi racconta Mozart', uno spettacolo in omaggio al 250esimo anniversario dei viaggi di Mozart in Italia e delle Giornate Fai di Primavera.Protagonista è P...