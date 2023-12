Milano: storia a lieto fine per ricercatore iraniano in hospice, a genitori visto per Natale

Milano: storia a lieto fine per ricercatore iraniano in hospice, a genitori v...

Milano, 27 dic. (Adnkronos) – Un giovane di origini iraniane in Italia per lavoro, alle prese con una grave malattia; le festività natalizie in arrivo e la consapevolezza di essere costretto a trascorrerle lontano dall'affetto di amici e parenti. Rischiava di trasformarsi in un Natale davvero triste quello appena trascorso, ma l'intervento di un gruppo di professionisti e rappresentanti istituzionali ha permesso un finale degno di un film. E' accaduto qualche giorno fa in un hospice di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. A raccontarlo all'Adnkronos è Gabriele Corsani, consigliere della fondazione che fa capo all'hospice.

Il giovane, un ricercatore in forza all'università Bicocca di Milano, era ormai rassegnato a rimanere lontano dai propri cari durante il periodo di feste, ma il Cda della fondazione che fa capo all'hospice ha deciso di interpellare la Farnesina per chiedere di intervenire: "Si è così compiuto un piccolo 'miracolo di Natale' -spiega Corsani-. I genitori del ragazzo hanno ottenuto un visto per entrare in Italia e sono arrivati nel giorno della Vigilia. Hanno così potuto riabbracciare il figlio, con il quale trascorreranno le festività insieme. E non è tutto, perché un gruppo alberghiero ha messo a disposizione dei familiari del giovane ricercatore anche un alloggio gratuito in una delle sue strutture ricettive per tutta la durata del soggiorno, così potranno trascorrere addirittura un mese tutti insieme".