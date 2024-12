Il tapiro d’oro e la polemica

La consegna del tapiro d’oro a Milly Carlucci ha riacceso i riflettori su una delle polemiche più discusse del momento, quella legata al fuorionda di Guillermo Mariotto, giudice di Ballando Con Le Stelle. Dopo un tentativo di consegna non andato a buon fine, l’inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, ha raggiunto la conduttrice per chiederle un commento sulla situazione. La puntata di questa sera promette di rivelare ulteriori dettagli, ma già sui social circolano anticipazioni e spezzoni del servizio.

La reazione di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha accolto il tapiro d’oro con una certa ironia, sottolineando che l’offesa di Mariotto non fosse rivolta a lei. “Guillermo mi chiama ‘mami'”, ha dichiarato, aggiungendo che intende ascoltare attentamente l’audio del fuorionda per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto. La conduttrice ha anche espresso l’intenzione di approfondire la questione, parlando con le persone presenti al momento dell’incidente. “Mi offendevo se non lo prendevo quest’anno”, ha affermato, mostrando una certa leggerezza rispetto alla situazione.

Le dichiarazioni di un collaboratore

Secondo un collaboratore di Mariotto, il giudice si sarebbe lamentato di una zanzara che lo disturbava dietro le quinte dello studio di Rai 1. Questa spiegazione ha sollevato ulteriori interrogativi sulla veridicità delle accuse e sulla natura del fuorionda. Staffelli ha colto l’occasione per chiedere a Milly un commento su un’altra polemica riguardante il giudice, al che la conduttrice ha ribadito che il gesto di Mariotto non era stato intenzionale. La situazione si fa sempre più intricata, con i fan del programma che attendono con ansia ulteriori sviluppi.

Un tapiro d’oro ricorrente

Quella di questa sera non è la prima volta che Milly Carlucci riceve un tapiro d’oro. Infatti, la conduttrice ha già collezionato ben quattro statuette nel corso della sua carriera, segno di come il suo nome sia spesso al centro di discussioni e polemiche nel mondo dello spettacolo. La sua capacità di gestire situazioni delicate con ironia e professionalità la rende una figura amata dal pubblico, che continua a seguirla con interesse.