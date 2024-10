Milly Carlucci festeggia i suoi 70 anni, ricevendo toccanti auguri da parte della figlia Angelica, mentre anche il gruppo di Ballando con le Stelle si unisce ai festeggiamenti.

Milly Carlucci ha festeggiato il suo 70° compleanno e ha ricevuto un’infinità di messaggi di affetto e buon auguri in questa giornata così significativa. La conduttrice di “Ballando con le Stelle” è tornata per una nuova stagione del talent show e appare più in forma che mai. Recentemente ha condiviso alcuni aspetti della sua alimentazione per mantenersi al meglio, ma il vero elisir di giovinezza resta invariato: è l’amore delle persone che le stanno accanto.

I messaggi di auguri dalla figlia Angelica

Angelica Donati, sua figlia, ha postato una foto che la ritrae con Milly nel giorno delle nozze, accompagnandola con una dedica affettuosa: «Tantissimi auguri alla mamma migliore del mondo! Sono felice di avere te al mio fianco ogni giorno».

Anche la sorella di Milly, Gabriella, ha espresso il suo affetto con un messaggio che recita: «Cara Milly, sei sempre stata unica! Lo sei da sempre e lo sarai per sempre! Ho sempre considerato un grande dono averti come sorella!»

Messaggi da Carolyn Smith

Carolyn Smith ha condiviso un’immagine con Milly, scrivendo: «Tanti auguri Milly. Sei una vera forza della natura, sempre carica di energia e passione in tutto ciò che fai. È un piacere esserti accanto e ammirare la tua professionalità e il cuore grande che hai ogni sabato sera. Ti auguro una giornata piena di momenti indimenticabili! Un grande abbraccio».