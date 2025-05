L'avvocatessa riceve minacce gravi mentre difende Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Un caso di minacce gravi

Angela Taccia, avvocatessa di Andrea Sempio, è stata recentemente vittima di minacce di morte che hanno sollevato un allarme significativo sulla sicurezza degli avvocati coinvolti in casi delicati. Sempio è indagato nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi, un caso che ha scosso l’opinione pubblica e ha attirato l’attenzione dei media.

Le minacce, arrivate tramite email, sono state descritte dall’avvocatessa come “allucinanti” e hanno spinto Taccia a presentare denuncia presso i carabinieri di Abbiategrasso, in provincia di Milano.

Il contenuto delle minacce

Le email minatorie, inviate dallo stesso mittente, contenevano messaggi inquietanti con titoli come “Sei morta” e “Ucciderò te e Sempio”. Inoltre, l’autore ha allegato immagini di un martello e di un fucile, simboli di una violenza inaccettabile. Questi atti non solo mirano a intimidire l’avvocatessa, ma anche a creare un clima di paura attorno al processo in corso. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che Taccia è parte della cerchia di amici di Sempio, il che rende le minacce ancora più personali e angoscianti.

La reazione della comunità legale

La comunità legale ha espresso solidarietà nei confronti di Angela Taccia. L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha dichiarato: “Questo clima d’odio deve finire, non è accettabile. Sembra che la situazione stia sfuggendo di mano e bisogna mettere un limite a tutto questo”. Le parole di Bocellari evidenziano la crescente preoccupazione per la sicurezza degli avvocati, che spesso si trovano a dover affrontare situazioni di grande tensione e rischio. La solidarietà espressa dai colleghi di Taccia è un segnale importante, che sottolinea la necessità di proteggere chi lavora nel campo della giustizia.