L’avvocato Massimo Lovati ex difensore di Andrea Sempio torna a far parlare di sé dopo essere intervenuto in televisione esprimendo il proprio parere sugli ultimi aggiornamenti del caso Garlasco che vede imputato il suo ex assistito Andrea Sempio. A tenere banco però non sono gli aspetti giuridici quanto più il timore per la sua vita.

Lovati e gli interventi in televisione

Massimo Lovati è intervenuto in televisione per parlare degli ultimi avvenimenti relativi al caso Garlasco, difatti si è parlato di una lotta da parte di Chiara con il suo assassino, durata all’incirca 23 minuti.

Questa lotta sarebbe stata il frutto delle ferite che Chiara avrebbe presentato sul volto, proprio su queste ferite Lovati si sarebbe espresso ipotizzandone anche la causa che le avrebbe fatte scaturire.

Minacce di morte ricevute da numeri sconosciuti

Una volta terminato l’intervento televisivo, Lovati avrebbe ricevuto pesanti minacce telefoniche che lo avrebbero portato ad effettuare una denuncia ai Carabinieri di Vigevano tramite il suo legale.

Una di queste minacce, come riporta Zazoom.it sarebbe stata ascoltata anche da una testimone e avrebbe toni davvero spaventosi – l’avvertimento è terminato con una minaccia eloquente rispetto alla fine di Lovati, simile a quanto accaduto a David Rossi, ex manager di MPS.

Non solo Lovati oggetto di minacce, anche l’avvocato di Stasi, Giada Boccellari, ha fatto denuncia ai Carabinieri. Nel mentre questi ultimi stanno indagando per cercare di capire chi possa essere stato e se vi siano implicazioni tra i due episodi.