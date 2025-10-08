Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è finito sotto i riflettori per questioni di salute: questa mattina è stato operato presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. La notizia ha suscitato attenzione e apprensione. Ecco gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Intervento chirurgico per il ministro Crosetto

Questa mattina il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato sottoposto a un’operazione chirurgica presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, sull’Isola Tiberina.

L’intervento ha previsto la rimozione di tre polipi al colon, giudicati necessari da asportare per motivi clinici. Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa, l’equipe medica ha eseguito la procedura senza complicazioni, utilizzando tecniche tradizionali e seguendo il ministro nelle ore successive in regime di degenza ordinaria. Il comunicato ufficiale diffuso dal dicastero sottolinea che l’operazione si è svolta in modo regolare, confermando la stabilità del quadro clinico del titolare della Difesa.

Il ministro Guido Crosetto operato d’urgenza al colon: le sue condizioni

Al termine dell’intervento, le condizioni generali di Crosetto risultano buone. Il ministro è seguito costantemente dal personale medico e il decorso post-operatorio viene definito rassicurante. Rimane ora in attesa l’esito dell’esame istologico, fondamentale per determinare la natura esatta dei polipi rimossi. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di recupero né sulle prossime attività istituzionali, ma si prevede una degenza breve e un ritorno graduale alle funzioni ordinarie, in assenza di complicazioni. Nel frattempo, il ministro ha ricevuto messaggi di vicinanza e auguri da parte di colleghi politici e rappresentanti della società civile.