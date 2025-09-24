Nella notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata colpita da un’ondata di attacchi condotti con droni. L’episodio, definito da attivisti e parlamentari presenti sulla spedizione come un atto di grave illegalità, ha spinto il ministro della Difesa Guido Crosetto a disporre l’invio immediato della fregata multiruolo Fasan.

Attacco notturno alla Global Sumud Flotilla

Nella notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata colpita da un’ondata di attacchi condotti con droni. Secondo i testimoni, i velivoli hanno lanciato sostanze urticanti, bombe sonore e oggetti non identificati, danneggiando diverse imbarcazioni tra cui anche la “Morgana” e la “Zefiro”, a bordo delle quali si trovano cittadini italiani.

Non si registrano feriti, ma i danni riportati hanno reso alcune navi inutilizzabili. L’episodio è stato definito da attivisti e parlamentari presenti sulla spedizione come un atto di grave illegalità, avvenuto in pieno mare aperto.

Flotilla sotto attacco, Crosetto annuncia: “Fregata italiana in soccorso”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha condannato con fermezza l’attacco, sottolineando che in democrazia anche le manifestazioni e le iniziative di protesta devono essere tutelate, purché rispettino il diritto internazionale e siano pacifiche. Dopo un confronto con la Presidente del Consiglio e con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Crosetto ha disposto l’invio immediato della fregata multiruolo Fasan, che si trovava a nord di Creta nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”.

“Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro. La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”.

La decisione, presa nella notte mentre il ministro si trovava in Estonia, mira a garantire assistenza e protezione ai cittadini italiani a bordo della Flotilla. Contestualmente sono stati informati i rappresentanti diplomatici italiani e israeliani, nonché l’Unità di crisi della Farnesina.