Ministro Piantedosi sul naufragio di Cutro: "Non dovevano partire"

"Sono stato educato anche alla responsabilità, di non chiedermi sempre io che cosa mi devo aspettare dal Paese in cui vivo ma anche quello che posso dare io al mio Paese per il riscatto dello stesso. Rispetto a tragedie come quelle di oggi non credo che si possa sostenere che al primo posto venga il diritto e il dovere di partire, e di partire in questo modo. Siamo profondamente convinti che vadano scongiurate le partenze. Quando saremo riusciti ad affermare con forza questo principio, vedrete che queste tragedie si limiteranno nel numero". È polemica contro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per le sue parole sul naufragio di migranti in Calabria costato la vita a decine di persone.