Minoreni arrestati per lancio di sassi da un cavalcavia

Un atto vandalico inquietante

Venerdì pomeriggio, un episodio di vandalismo ha scosso la tranquillità della superstrada che collega Viterbo a Terni. Un automobilista, mentre viaggiava in direzione Orte, ha subito un attacco inaspettato: un sasso di grosse dimensioni ha colpito il suo parabrezza, frantumandolo. Questo evento ha messo in luce un problema crescente di sicurezza stradale e comportamenti irresponsabili da parte di alcuni giovani.

La reazione immediata dell’automobilista

Dopo aver sentito il forte colpo, l’automobilista ha alzato lo sguardo e ha notato un gruppo di ragazzini in sella a motorini, che si trovavano sul cavalcavia da cui era stato lanciato il sasso. Spaventato e preoccupato per la propria incolumità, ha deciso di fermarsi nella prima stazione di servizio per verificare i danni. Qui ha constatato che il vetro della sua auto era stato gravemente danneggiato, un chiaro segno della pericolosità della situazione.

Intervento della polizia

Non appena l’automobilista ha segnalato l’accaduto, la polizia è intervenuta prontamente, setacciando la zona per rintracciare i responsabili. Grazie a una rapida azione investigativa, gli agenti sono riusciti a identificare e fermare il gruppo di minorenni, presunti autori del lancio del sasso. Questo intervento tempestivo ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Le conseguenze legali

Il lancio di sassi da un cavalcavia non è solo un atto di vandalismo, ma può avere conseguenze legali gravi. I minorenni coinvolti potrebbero affrontare sanzioni e responsabilità penali, a seconda della gravità dell’atto e dei danni causati. È fondamentale che i giovani comprendano le implicazioni delle loro azioni e l’importanza di comportamenti responsabili, specialmente in contesti pubblici.