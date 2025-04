Gessica Disertore ed il suo caso di morte sono state oggetto del programma investigativo di Rai 3 Chi l’ha visto grazie all’intervento dei familiari della giovane si è cercato di ricostruire cosa sia avvenuto all’interno della nave da crociera Disney dove la donna lavorava.

Gessica Disertore, una morte che insospettisce

Gessica Disertore era una donna di 27anni che lavorava come chef su una nave da crociera Disney. Proprio a bordo di questa nave da crociera è stata trovata morta il 27 settembre del 2023.

A distanza di quasi due anni dalla sua morte i suoi famigliari chiedono chiarezza su cosa sia effettivamente successo a bordo, dato che le notizie ricevute non sono state per nulla esaustive.

Il caso è stato definito come suicidio dalle autorità statunitensi, coloro che per prime hanno indagato sulla morte di Gessica, ma i genitori non hanno mai creduto ad una simile ipotesi.

La cognata di Gessica intervenuta al programma di Rai 3

Chi l’ha visto è tornato a trattare il caso di Gessica Disertore, in studio è infatti intervenuta la cognata di Gessica, Marika che ha mostrato i messaggi che Gessica ha scambiato con un ragazzo conosciuto sulla barca.

Come riporta anche Fanpage.it i due avrebbero avuto una relazione, i messaggi che Gessica ha scambiato sono molti ed hanno un arco temporale che va dall’11 al 27 settembre, giorno in cui Gessica è morta.

Un messaggio, scambiato il 22 settembre è emblematico: Gessica scrive – riportiamo le parole da Fanpage.it “Hey, ragazzino, ne sai qualcosa di tutti i lividi che ho sulle gambe?“, lui risponde “Ieri te l’ho detto, non sono stato io” allegando l’emoji della risata.

Gessica fa anche riferimento a dei morsi presenti sotto al sedere ed in particolare scrive al ragazzo “l’alcol ti rende aggressivo“, lui di tutta risposta “proviamo senza alcol”.

Il programma condotto da Federica Sciarelli ha poi rintracciato il ragazzo che però ha detto di aver eliminato le chat che si era scambiato con Gessica. Ricordando quella sera ammette di aver passato del tempo con un’altra ragazza di nome Vera.

Secondo lui la ragazza ha abbandonato la sua stanza verso le 7 ma Vera, parlando con la cognata di Gessica ha ammesso di aver abbandonato la cabina 10 minuti dopo che Gessica aveva bussato alla porta per chiedere chiarimenti, intorno alle 2:15 di notte.

Anche l’autopsia presenta gravi lacune, il corpo della donna presenta echimosi sul collo non corrispondenti alla dinamica della morte presentata da chi ha svolto le prime indagini.

La famiglia punta tutto sulle prove video

La famiglia ha chiesto tramite la Procura di Bari di poter visionare i video delle telecamere di bordo, ancora non pervenuti, che chiarirebbero cosa sia effettivamente successo quella notte.

Secondo il padre non si tratterebbe di un suicidio quanto più di un gioco finito male o del risultato di una collutazione tra Gessica ed il suo assassino. La speranza è che possa venir fatta presto luce su questo caso.