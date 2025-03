Il mistero della scomparsa di Mara Favro

La scomparsa di Mara Favro, una donna di 51 anni originaria di Susa, ha scosso profondamente la comunità di Chiomonte, in provincia di Torino. La donna è scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, dopo aver terminato il suo turno di lavoro presso la pizzeria Don Ciccio. Le indagini sono in corso e si attendono risultati cruciali dall’autopsia sui resti ossei ritrovati in un dirupo nella Val di Susa.

Le testimonianze e i sospetti

Durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque, il proprietario della pizzeria, Luca Milione, ha rilasciato una testimonianza che ha attirato l’attenzione degli inquirenti. Milione ha raccontato che Mara ha lasciato il locale intorno alle 3 del mattino, rifiutando la sua offerta di ospitarla per la notte. “Mi ha detto che avrebbe chiamato qualcuno per un passaggio”, ha dichiarato, aggiungendo di averla vista allontanarsi con il telefono in mano verso la pista ciclabile.

Le preoccupazioni della comunità

La vicinanza del bosco alla pizzeria e il ritrovamento dei resti di Mara in una zona non lontana hanno sollevato interrogativi tra i residenti. La conduttrice Myrta Merlino ha chiesto a Milione se fosse preoccupato per la situazione, considerando che è attualmente l’unico indagato insieme al pizzaiolo. “Non ho paura, sono innocente e non ho fatto nulla di male”, ha risposto Milione, cercando di difendersi dalle accuse. Tuttavia, le sue parole sulla misteriosa persona che avrebbe dovuto venire a prenderla hanno suscitato ulteriori dubbi.

Un caso che tiene tutti col fiato sospeso

Il caso di Mara Favro continua a tenere alta l’attenzione dei media e della comunità locale. Le indagini sono ancora in fase di sviluppo e ogni nuova informazione potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere cosa sia realmente accaduto quella notte. La scomparsa di una persona è sempre un evento drammatico, ma quando ci sono elementi di mistero e sospetto, la tensione aumenta. La speranza è che le autorità possano fare chiarezza al più presto e portare alla luce la verità su questo inquietante episodio.