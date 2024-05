Mo: Irlanda, 'riconoscimento Stato palestinese basato su confini del 1967'

Dublino, 22 mag. (Adnkronos) – L'Irlanda prevede di riconoscere formalmente lo Stato palestinese il 28 maggio sulla base dei confini del 1967. Lo ha detto alla radio Rte il ministro degli Esteri irlandese Micheal Martin, riferendosi ai confini che esistevano prima della guerra di quell’anno in cui Israele occupò Gerusalemme Est, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

“Quando riconosciamo uno Stato, non riconosciamo il governo del momento; riconosciamo lo Stato in termini di popolazione permanente all'interno di confini definiti, e in questo caso si tratta dei confini del 1967", ha spiegato Martin, aggiungendo che si tratta di “un territorio definito che comprende Gaza, la Cisgiordania e la capitale sia di uno stato israeliano che di uno stato palestinese a Gerusalemme”.