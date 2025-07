Mo: uomo investe a Tel Aviv manifestanti per il rilascio degli ostaggi

Mo: uomo investe a Tel Aviv manifestanti per il rilascio degli ostaggi

Tel Aviv, 21 lug. (Adnkronos) - Un uomo ha investito con la propria macchina diversi manifestanti a Tel Aviv che chiedevano un accordo per il rilascio degli ostaggi. La polizia israeliana ha minacciato di disperdere le manifestazioni, affermando: "Il vostro comportamento ha causato gli scontri&...

Tel Aviv, 21 lug. (Adnkronos) – Un uomo ha investito con la propria macchina diversi manifestanti a Tel Aviv che chiedevano un accordo per il rilascio degli ostaggi. La polizia israeliana ha minacciato di disperdere le manifestazioni, affermando: "Il vostro comportamento ha causato gli scontri". In precedenza, un motociclista aveva aggredito a pugni un manifestante di 74 anni davanti al quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv.

L'aggressione è avvenuta mentre i manifestanti bloccavano il traffico, leggendo ad alta voce i nomi degli ostaggi.

"Camminavo con i cartelli, e lui si è piazzato tra le auto", ha raccontato il manifestante ferito. "L'ho fermato e lui mi ha detto 'muoviti'. Gli ho detto che non me ne sarei andato. È sceso dallo scooter e ha iniziato a colpirmi a pugni: non capivo cosa stesse succedendo."