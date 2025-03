Oltre 10.000 persone unite in diverse città italiane per sostenere Kiev.

Una manifestazione di solidarietà senza precedenti

In un clima di crescente tensione geopolitica, diverse città italiane hanno visto una mobilitazione straordinaria a sostegno dell’Ucraina e del suo presidente, Volodymyr Zelensky. Gli organizzatori hanno riportato la partecipazione di oltre 10.000 persone in 32 città, con Roma che ha rappresentato il fulcro dell’iniziativa. Questa manifestazione, lanciata da Carlo Calenda, leader del partito Azione, ha messo in luce la necessità di una risposta europea unita e forte di fronte alle sfide poste da leader come Trump e Putin.

Il messaggio di Carlo Calenda

Durante il suo intervento a Roma, Calenda ha espresso il malcontento verso l’atteggiamento di alcuni leader europei, sottolineando che l’Europa deve ritrovare la propria dignità e forza. “Ci siamo stancati di vedere leader europei e ucraini bullizzati”, ha dichiarato, evidenziando l’urgenza di un’azione collettiva. La proposta di Calenda di istituire una “norma” per creare uno scudo democratico contro le interferenze straniere nei processi decisionali è stata accolta con favore, suggerendo la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilità da parte dei Servizi segreti.

Un’alleanza trasversale per la pace

Alla manifestazione hanno partecipato anche rappresentanti di +Europa e una delegazione del Partito Democratico, dimostrando che la solidarietà verso l’Ucraina trascende le divisioni politiche interne. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle, rappresentato da Giuseppe Conte, ha scelto di non unirsi a questa mobilitazione, annunciando una propria manifestazione per il 5 aprile, focalizzata su temi come la sanità e il welfare. Questo scarto evidenzia le diverse visioni politiche riguardo alla questione della sicurezza e della pace in Europa.

Il contesto internazionale e le sfide future

La mobilitazione in Italia si inserisce in un contesto internazionale complesso, dove la guerra in Ucraina continua a sollevare preoccupazioni a livello globale. Le manifestazioni di solidarietà non solo rappresentano un sostegno morale per il popolo ucraino, ma anche un appello per una risposta politica e diplomatica più incisiva da parte dell’Unione Europea. Mentre i cittadini italiani si uniscono per chiedere pace e giustizia, la speranza è che queste voci vengano ascoltate dai leader europei, affinché si possa costruire un futuro di stabilità e sicurezza per tutti.