La modella brasiliana di 31 anni, Adriana Vieira, è stata trovata morta in circostanze misteriose: il corpo sarebbe stato rinvenuto galleggiante nel porto di Miami.

Modella brasiliana trovata morta

Adriana Vieira, modella da anni attiva su OnlyFans, è stata trovata morta. Secondo quanto riporta il sito The U.S. Sun, il 21 settembre scorso la giovane avrebbe partecipato ad una festa su uno yacht organizzata da un rapper in Florida, la cui identità non è stata rivelata.

La modella, originaria di San Paolo e mamma di un bambino di 6 anni, aveva più di 500mila follower sul suo profilo Instagram.

La conferma della morte della modella

A confermare per primo la notizia è stato il fratello, Leandro Vieira, che sui social ha condiviso un post di sua madre:

“Con molto dolore, molta tristezza, vi informo che sabato 21 settembre 2024 mia figlia Adriana Vieira è morta. Finora non è stato chiarito nulla sulla morte di Lela”

Le indagini dopo il ritrovamento del corpo

Sul caso sta indagando la polizia della Florida. Al momento la morte è avvolta dal mistero: non sono ancora state divulgate le cause del decesso.

Secondo le prime indiscrezioni riferite dai testimoni, la modella sarebbe uscita per una nuotata e non è stata più vista viva.

Nel frattempo, il Ministero degli Affari Esteri, attraverso il Consolato Generale a Miami, ha dichiarato di essere in contatto con le autorità locali e la famiglia della modella per fornire assistenza consolare.